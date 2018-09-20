В Петербург 3 декабря приедет лидер Rammstein Тилль Линдеманн

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн 3 декабря приедет в Петербург. В тур по России также вошли Москва (5 декабря), Новосибирск (9 декабря), Иркутск (11 декабря) и Самара (13 декабря).

Линдеманн представит новую программу Messer (переводится как «Нож» или «Тесак»), детали которой хранятся в секрете. По словам организаторов, «это будет что-то грандиозное».

Вместе с фронтменом Rammstein в российском туре примет участие его старый друг Петер Тэгтгрен, лидер метал-группы Hypocrisy и создатель индастриал-метал проектa Pain.

Концерты будут сопровождаться автограф-сессиями Линдеманна. Билеты поступят в продажу 1 октября. Предварительные заявки на посещение выступлений можно оставить на сайте гастролей.