Петербуржцев приглашают на выставку картин Бориса Гребенщикова

Петербуржцев приглашают на выставку картин легендарного лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова «Азбука лунного света». Их можно будет посмотреть в Эрарте с 26 января по 19 февраля.

В экспозицию войдут произведения разных видов искусства – живопись, графика, фото на металлических пластинах. По словам художницы и куратора выставки Инны Гринчель, это не современное искусство в смысле contemporary art, это искусство без времени и места.

«Оно над временем, и природа его – из платоновского мира идей. Природа его песен – оттуда же. Они не устаревают десятилетиями. Наши дети их слушают и понимают или готовы понимать. Эзотерический смысл послания неуловим, но точно доходит до адресата», – подчеркнула она.

«Содержание этой живописи – территория, где правит Свет. Гребенщиков – не художник. Он просто БГ. Ему не нужно попадать в рамки стилей и направлений актуального искусства и что-то кому-то доказывать. Он творит, когда хочет и что хочет. Поэт в России – больше, чем поэт, и Гребенщиков – как раз то самое «больше, чем» – поэт, музыкант, культовая фигура ленинградской и петербургской тусовки», – рассказала Инна Гринчель.

Где: 29-я линия Васильевского острова, 2, третий этаж

Когда: с 26 января по 19 февраля ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 22:00

Сколько: вход на выставку по единому билету в музей, 16+