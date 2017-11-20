Петербуржцам предлагают купить билеты на спектакли и концерты со скидками до 50%. Дирекции театрально-зрелищных касс проведет акцию "Черная Пятница – Белый четверг". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

С 10:00 23 ноября до 23:59 26 ноября билеты в петербургские театры, на концерты, в музеи и на экскурсии можно будет приобрести по специальным ценам. Билеты можно купить в кассах Северной столице или на сайте bileter.ru.

По словам генерального директора ДЗТК Сергея Назарова, они проводят культурную "Черную пятницу", чтобы предоставить петербуржцам и гостям города возможность сходить в театр или на концерт и при этом значительно сэкономить. Также важно, что приобретенные по специальной акции сертификаты будут действовать целый год.



