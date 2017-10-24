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Во дворе Эрмитажа появился "ленинский" броневик "Враг капитала"

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© Фото: Twitter / @state_hermitage
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    Долгое время считалось, что именно он послужил трибуной для выступления Ленина в апреле 1917 года.

    Во дворе Эрмитажа появился "ленинский" броневик "Враг капитала". Долгое время считалось, что именно он послужил трибуной для выступления Владимира Ленина в апреле 1917 года, пишет ТАСС.

    На самом деле выяснилось, что это не тот броневик, на котором выступал Ленин, но та же модель. "Этот был изготовлен в 1919 году, уже после революции. На нем написано "Враг капитала", - рассказала куратор выставки к 100-летию Октябрьской революции Елена Соломаха, в рамках которой установили броневик.

    Государственный Эрмитаж откроет масштабную выставку, которая охватит практически все музейное пространство, с 25 октября. В залах будут показаны документы и вещи, связанные с событиями 1917 года.

    "У нас выставка историческая. Художественные материалы там будут представлены, но в основном это будут документы и фотографии. В организации выставки участвует Государственный архив РФ. Они предоставили документы об отречении Николая II, о непринятии власти Михаилом Александровичем и еще ряд ценнейших документов, включая дневники Николая II и Александры Федоровны", - отметила Елена Соломаха.

    По ее словам, в организации выставки Эрмитажу помогли государственный музей-заповедник Павловск, Государственный Русский музей, Военно-медицинский музей, музей Фаберже, а также Военно-исторический музей артиллерии. "У нас будет интересная экспозиция во дворе Зимнего дворца. Музей артиллерии дал экспонаты, которые до сих пор практически никому не давал - это броневик, а также пушки, которые там стояли и во время Февральской революции, и во время Октябрьской революции".

    Фото: Twitter / @state_hermitage

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