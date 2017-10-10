Петербуржцев приглашают на бесплатные спектакли по произведениям Булгакова и Пелевина

Петербуржцев приглашают на бесплатные спектакли по произведениям Булгакова, Пелевина и других писателей. Они будут проходить в Театре петербургского университета на набережной Адмиралтейского канала, 27.

В театре-студии 1 октября состоялось открытие 74-го театрального сезона, тогда зрителям показали спектакль «Изобретательная влюбленная», пишет «Петербургский авангард».

Теперь почти каждую неделю на университетской площадке будут проходить интересные постановки, вход на которые свободный. На спектакли необходима регистрация на сайте TimePad.