Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира по версии TripAdvisor. Рейтинг составлен на основе оценок и отзывов посетителей сайта, оставленных за последний год.

Лучшим музеем мира признан главный музей США - Метрополитен, который находится в Нью-Йорке. Следом за ним идут новоорлеанский Национальный музей II Мировой войны и парижский Музею Орсе.

Четвертая строчка досталась чикагскому Институту искусств, а пятая - петербуржскому Эрмитажу.

В топ-10 также вошли Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке, Национальный музей антропологии в Мехико, музей Акрополя в Афинах, Национальный музей Прадо в Мадриде и Музей Виктории и Альберта в Лондоне.