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В Петербурге открылась постоянная резиденция московского театра «Практика»

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Актеры из спектакля «Чапаев и Пустота»
© Фото: театр «Практика»
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    Спектакли легендарного театра будут идти на Новой сцене Александринского театра.

    В Петербурге открылась постоянная резиденция московского театра «Практика». Спектакли легендарного театра будут идти на Новой сцене Александринского театра.

    Первыми прошли музыкальный спектакль «Петр и Феврония Муромские» на малой сцене и эпатажная постановка Максима Диденко по роману Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» на большой.

    Четыре привезенных спектакля «Чапаев и Пустота», «Петр и Феврония Муромские», а также документальная постановка «Black & Simpson» и балет-оратория «Конармия» идут на Новой сцене до 17 сентября.

    Следующий блок показов запланирован на январь 2018 года, билеты поступят в продажу осенью этого года.

    Большая сцена | 190 мест:

    «Чапаев и Пустота», 18+ - 13 сентября в 19:30;

    «Конармия», 18+ - 14, 15 и 16 сентября в 19:30.

    Малая сцена | 80 мест:

    «Петр и Феврония Муромские», 10+ - 13 сентября в 19:30;

    «Black & Simpson», 18+ - 14, 15 и 16 сентября в 19:30.

    Расписание и билеты - на официальном сайте Александринского театра.

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