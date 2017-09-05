Концерты Робби Уильямса в Петербурге и Москве отменены из-за болезни певца. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент концертного агентства Talent Concert International (T.C.I.) Эдуард Ратников.

Также отменен концерт Робби Уильямса в Сочи. Порядок возврата денег за купленные билеты опубликуют в ближайшее время. По словам промоутера, певец только что отменил концерты в России из-за болезни. Чем вызвано недомогание британского музыканта, Ратников не сообщил.

Робби Уильямс должен был выступить в Ледовом дворце Петербурга 7 сентября в рамках тура в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show.

Мировое турне стартовало 2 июня 2017 года и включало 29 концертов в 18 странах: Великобритании, Ирландии, Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Италии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Польше, Литве, Чехии, Венгрии, Австрии, Швейцарии и России. Гастроли поп-исполнителя должны были завершится концертом в Москве в СК «Олимпийский» 10 сентября.

Робби Уильямс - британский певец, автор песен и актер. Начал свою карьеру в роли самого незаметного участника британского бойз-бэнда Take That, в 1996 году покинул группу. Уильямс выпустил 12 студийных альбомов, получил самое большое количество наград премии BRIT Awards за всю ее историю, был включен в Британский Зал музыкальной славы после того, как был выбран «лучшим певцом 1990-х». На его тур в поддержку альбома Intensive было продано 1,6 млн билетов за один день, за что артист был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.