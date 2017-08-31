В Петербурге вновь пройдет музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». Вход на все площадки фестиваля с 31 августа по 3 сентября бесплатный.

На Банковском, Итальянском, Малоконюшенном мостах состоятся концерты Шуры Кузнецовой, Malinen, Даши Шульц, «Зимавсегда» и других музыкантов.

Открытие фестиваля запланировано на 31 августа в ТК «Невский Центр». На мосту второго этажа в 18:00 сыгрет секретная группа, имя которой станет известно только на концерте.

Закрытие же фестиваля состоится 3 сентября во дворе креативного кластера «Голицын холл», где организаторы построят сцену 360°. Подробнее можно узнать на официальной странице фестиваля «ВКонтакте».

«Мы хотим сделать что-то непохожее ни на один фестиваль в нашей стране, да и в мире, хотим, чтобы с каждым годом на него съезжалось все больше и больше людей. Что касается, музыки, в этом году в лайн-апе будет преобладать акустика, без громких битов. Мы стремимся к душевности, чтобы фестиваль стал самым теплым и красивым событием года, и уже с нетерпением готовим следующий, где масштаб фестиваля вырастет в десять раз», - цитирует газета Metro продюсера фестиваля Дмитрия Караневского.