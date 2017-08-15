Выборг станет городом-музеем. Министерство культуры России будет реставрировать его территорию в рамках соответствующей программы. Об этом сообщает ТАСС.

Первыми городами, попавшими в новую программу, также стали Гороховец и Крапивна, рассказал замминистра культуры РФ Олег Рыжков.

"На сегодняшний день в этих городах сложились наиболее благоприятные условия для реализации нашего подхода", - подчеркнул он.

Объясняя выбор именно этих городов, замминистра отметил их хорошую сохранность и культурный потенциал.

"Выборг - наш фасад, который смотрит на запад, в сторону Финляндии и Скандинавии. Экономический эффект от создания правильной среды в этом городе проявится быстрей, в том числе и за счет туристов. Крапивна - небольшой русский город рядом с Ясной Поляной. Интересен тем, что сохранился он практически в том виде, каким и был в начале ХХ века", - резюмировал замминистра культуры.