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"Полторы комнаты" Иосифа Бродского вновь откроют для посетителей

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© Фото: vk.com/retweetbrospb

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Всего на один день музей-квартира писателя превратится в театральную площадку.

Музей-квартиру Иосифа Бродского в Петербурге, который называется "Полторы комнаты", 29 июля вновь откроют для посетителей. Всего на один день он превратится в театральную площадку.

Спектакли пройдут в 18:00 и 20:30, билет стоит 1000 рублей, продолжительность 1 час 20 минут, 16+. Сбор за 10 минут до начала спектакля у Дома Мурузи (Литейный, 24) со стороны улицы Пестеля. Под вывеской "услуги юриста".

Зрителей ждет актерский перфоманс про одиночество человеческого гения и его трагедии в этом. "Стихотворения сменяют друг друга, следуя внутреннему сюжету - рождение личности, ее взрослению, конфликту с обществом, и, как следствие, отрыву от общества и обретению себя в совершенно ином пространстве. Пространстве "НАД". Не только над понятием "общество" но и над понятием "человек", - говорится в описании спектакля.

Бывшую коммунальную квартиру Бродского в доходном доме Мурузи петербургская общественность пытается превратить в музей с 1990-х. Однако инициативе мешает соседка поэта Нина Федорова, не готовая выселяться из жилья.

В 2015 году знаменитые "Полторы комнаты", описанные Бродским в сборнике эссе "Less than one", открылись для публики на один день – к юбилею поэта. С тех пор в квартире периодически проводятся творческие вечера, театральные постановки и чтения стихов.

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