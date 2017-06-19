Эрмитаж продлил режим работы из-за египетской выставки

Эрмитаж продлил режим работы из-за выставки "Нефертари и Долина цариц. Из коллекции Египетского музея в Турине". Об этом сообщается на официально странице музея "ВКонтакте".

Выставка работает в Манеже Малого Эрмитажа, поэтому по вторникам и субботам с 18:15 до 21:00 будет работать отдельный вход через Малый Эрмитаж со стороны Шуваловского проезда (Миллионная улица, 37) в помещение Манежа.

Оплачивать полную стоимость входа в Эрмитаж не придётся: билет обойдется в 200 рублей, без льгот. На выставке представлены 250 уникальных артефактов из Древнего Египта.

В экспозицию вошли бесценные предметы Нового царства, датируемых периодом с XVI до XI века до нашей эры. Среди них саркофаги, папирусы, музыкальные инструменты.

Важнейшими экспонатами стали памятники из гробницы царицы Нефертари. Это захоронение считается одним из лучших образцов, поскольку настенные росписи великолепного качества сохранились сравнительно неплохо.

Его содержимое дополнили найденные в домах и гробницах мастеров черновые варианты произведений искусства, модели, инструменты и орудия труда. Выставка продлится до 10 января.