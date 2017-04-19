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Петербуржцев приглашают на бесплатные экскурсии по закрытым дворцам

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© Фото: dizbook.com

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Для того, чтобы принять участие в экскурсиях, необходимо зарегистрироваться.

В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, петербуржцев приглашают на бесплатные экскурсии по закрытым дворцам, особнякам и историческим зданиям Северной столицы. Об этом сообщается на сайте Blog Fiesta.

Организаторы предлагают осмотреть парадные залы и вестибюль аристократичного особняка Кочубея на Фурштатской улице, незаслуженно мало упоминаемый памятник архитектуры времен Екатерины II Чесменский дворец, построенный по проекту автора решетки Летнего сада. Также пустят в здание Российской академии наук, где покажут знаменитое мозаичное панно «Полтавская баталия», созданное великим русским ученым Михаилом Васильевичем Ломоносовым.

Пожалуй, самыми интересными объектами в эти выходные станут особняк Половцова, дворец великого князя Михаила Александровича и особняк Зинаиды Юсуповой. Особняк Половцова на Большой Морской улице интересен не только своими гениальными интерьерами, но и тем, что 21 октября 1916 года под его крышей состоялся вечер, на котором Сергей Есенин и Николай Клюев читали свои стихи.

Поклонников урбанистики проведут по одному из самых знаменитых памятников промышленной архитектуры Петербурга второй половины XIX века - зданию товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник». Для того, чтобы принять участие в экскурсиях, необходимо зарегистрироваться на сайте «Открытыйгород.рф». Единовременно можно попасть только на одну экскурсию, для граждан РФ участие бесплатное.

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