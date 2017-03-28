Россия вошла в тройку самых читающих стран мира

Россия наряду с Китаем и Испанией вошла в тройку самых читающих стран мира, заняв второе место в мировом рейтинге исследовательской компании GfK. Об этом сообщает РБК.

59% россиян заявили, что читают ежедневно или хотя бы раз в неделю. В Китае доля читающей публики составляет 70%, в Испании - 57%. В целом по миру доля тех, кто открывает книгу раз в неделю, составляет 50,7%

Такие данные показал онлайн-опрос, проведенный GfK среди 22 тыс. человек в 17 различных странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии, Франции.

Как рассказал представитель российского офиса GfK, исследования по частоте чтения книг проводятся ежегодно. При этом, судя по представленным данным, доля россиян, которые берут в руки книгу хотя бы раз в неделю, неуклонно растет.

Для сравнения, в 2010 году таких было 47,3% от опрошенных (из них 20% читали «ежедневно или почти каждый день»). В 2016 году о привычке читать ежедневно заявили уже 30% россиян, свидетельствуют данные GfK. Раз в месяц в России читают 17% опрошенных, вообще не читают всего 6% респондентов, говорится в исследовании.

Среди стран, где книги непопулярны, выделяются Нидерланды и Южная Корея. По 16% их жителей заявили, что не читают книг в принципе. Также высока доля нечитающих респондентов в Бельгии (14%), Канаде, Франции и Японии (по 11% в каждой).

Как выяснили исследователи, чаще к книгам обращаются люди с более высоким доходом: о привычке читать еженедельно заявили 67% состоятельных респондентов в мире и 48% с низким доходом. Кроме того, оказалось, что в целом женщин, которые читают хотя бы раз в неделю, больше, чем мужчин: 60% против 57% соответственно. Сильнее всего гендерный разрыв в Нидерландах - постоянно там читают 51% женщин и 33% мужчин - и Испании (65 и 50% соответственно). В России разница невелика: ежедневно или почти ежедневно читают 61% женщин и 56% мужчин.