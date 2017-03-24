В Петербурге нарисовали граффити-портрет братьев Стругацких. Рисунок появился сегодня, 24 марта, на проспекте Стачек, 72. Его авторами стали художники студии On the River, сообщает «Блог Фиеста».

Портрет главных петербургских фантастов Аркадия и Бориса Стругацких сопровождает цитата из романа «Пикник на обочине» и иллюстрации к произведениям писателей.

«Куратор пространства «Дом культуры» предложил нам разрисовать куб прямо на улице. Мы согласились и решили сразу взяться за работу. Рисунок приурочен к тому, что в интернет выложили все книги писателей. Они стали общественным достоянием. Поэтому мы вдвоем, как и они писали вдвоем, нарисовали такие граффити. Они теперь тоже принадлежат всем, ведь искусство должно быть достоянием общественности», - рассказал художник Максим.

Книги братьев Стругацких выложили для бесплатного чтения на официальном сайте писателей. Такое решение приняли потомки фантастов, так как устали бороться с пиратством.