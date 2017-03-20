«Ночь музеев-2017» в Петербурге объединит более 110 учреждений культуры

«Ночь музеев-2017» в Петербурге 20 мая объединит более 110 учреждений культуры. При этом цена единого входного билета не изменится и составит 400 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

В этом году петербургская «Ночь музеев» отмечает 10-летний юбилей. Городские музеи, галереи, библиотеки, выставочные и концертные залы традиционно откроют двери для посетителей с шести вечера до шести утра.

«Ночь музеев» в 2017 году посвящена Году экологии в России. Все участники акции готовят специальную программу: выставки, концерты, спектакли, авторские экскурсии, мастер-классы, перформансы и исторические реконструкции.

Например, музей-заповедник «Царское Село» впервые откроет в «Ночь музеев» оранжерейный комплекс «Верхние теплицы». Посетители пройдут по теплицам с экскурсией и увидят, какие цветы высадят в Екатерининском парке в новом летнем сезоне. В Центральном музее связи им. А.С. Попова будет работать выставка «Не переключайтесь! Вторая жизнь старых телевизоров!»

На экскурсиях по Музею Арктики и Антарктики расскажут, как повлиял на Арктику человек, неоднократно вторгавшийся в ен пределы на самолетах и судах. Музей истории религии посвятит программу культу еды – древнейшему культу в истории человечества. Русский музей подготовит специальную экскурсию по Летнему саду с рассказом о том, как менялся сад на протяжении столетий.

Музей стрит-арта попробует в «Ночь музеев» воссоздать творческую атмосферу Российской империи накануне революции 1917 года – атмосферу, полную новых идей в визуальном искусстве, литературе, поэзии. РОСФОТО готовит масштабную инсталляцию, посвященную переизбытку визуальных образов, которые сейчас ежедневно в огромном количестве выбрасываются в физическое и виртуальное пространство.



В вечерней программе с 18:00 до 23:00 примут участие 64 музея. Всех, кто готов к долгой ночной прогулке по Петербургу, приглашают 47 музеев, работающие до шести утра. С 23:00 между музеями ночной программы будут курсировать автобусы. Метро будет работать круглосуточно.

Международная «Ночь музеев» ежегодно проходит в 42 странах Европы. В 2016 году в «Ночи музеев» в Петербурге приняли участие 99 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов, ночные и вечерние программы посетили более 81 тыс. человек. Программы музеев и информация о местах продажи билетов и маршрутах автобусов будут опубликованы после 20 апреля.