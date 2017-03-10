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Русский музей продлил часы посещения выставки Айвазовского

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© Фото: Сергей Пятаков / РИА «Новости»

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С 11 марта во все эти дни, кроме вторника, выставка Айвазовского открыта до 21 часа.

Русский музей продлил часы посещения выставки к 200-летию Ивана Айвазовского из-за наплыва посетителей. Об этом сообщается на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте».

Обычно в музей можно было попасть лишь до 20 часов по понедельникам, до 18 часов в среду, пятницу и воскресенье, а также до 21 часа в четверг. С 11 марта во все эти дни выставка Айвазовского открыта до 21 часа.

«Все дни, кроме вторника. Единые билеты, включающие посещение и выставки Айвазовского, и основной экспозиции, будут продаваться только до 15 часов, как в Михайловском дворце, так и в корпусе Бенуа», - говорится в сообщении музея.

В Русском музее хранятся 54 картины «отца» русской марины. Помимо них на юбилейной выставке демонстрируют полотна из коллекций Центрального военно-морского музея, музея-заповедника «Петергоф», Морского кадетского корпуса и музея-заповедника «Царское село».

В их числе - как знаковые произведения живописца, так и менее известные широкой публике работы. Дополняют экспозицию документы, дипломы, письма, навигационные приборы, модели судов, флаги и многое другое.

Где: Корпус Бенуа (Русский музей) - наб. канала Грибоедова, 2

Когда: с 11 по 20 марта, кроме вторника (выходной) и четверга, с 10 до 21 часа, в четверг с 13 до 21 часа

Сколько: до 450 рублей

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