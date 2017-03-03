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Вячеслав Бутусов объявил о распаде группы "Ю-Питер"

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© Фото: daily.afisha.ru

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Концерт в Челябинске 26 февраля стал последним в качестве совместной деятельности музыкантов.

Вячеслав Бутусов объявил о распаде группы "Ю-Питер". Концерт в Челябинске 26 февраля стал последним в качестве совместной деятельности музыкантов. Об этом сообщается на официальном сайте группы.

"Дорогие друзья! 26 февраля 2017 года, в день Прощеного воскресенья, накануне Великого поста, после концерта в городе Челябинске, завершающего сибирско-уральский тур, группа "Ю-Питер" завершила свою совместную деятельность", - говорится в сообщении.

Группа была основана в 2001 году лидером Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым и Юрием Каспаряном. В октябре 2016 года группе "Ю-Питер" исполнилось 15 лет.

"Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч. За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда. Благодарим всех участников коллектива и почитателей музыки группы "Ю-Питер" за творчество и сотрудничество. Большое спасибо всем вам. Жизнь продолжается", - отметил Бутусов.

"Сейчас мы приступаем к подготовке грандиозного проекта – празднованию 35-летия "НАУ", собираем новую команду и делаем жизнеутверждающую программу", - резюмировал музыкант.

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