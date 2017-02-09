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Серебренников снимет фильм про Виктора Цоя и первый альбом «Кино»

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© Фото: Сергей Берменьев / РИА «Новости»

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Сюжет будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта.

Художественный руководитель московского «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников, снимет фильм про Виктора Цоя и первый альбом группы «Кино». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз центра.

«Серебренников снимет историю становления рок-иконы Виктора Цоя. Сценарий написали Михаил и Лили Идовы. Он затрагивает период конца 70-х - начала 80-х годов, когда 18-летний Виктор Цой готовится и записывает свой первый альбом», - рассказал продюсер проекта Илья Стюарт.

По замыслу создателей, сюжет будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта. Съемки пройдут в Петербурге в августе 2017 года, а осенью 2018-го фильм выйдет на экраны. В картине будет использована музыка Цоя и других российских рок-музыкантов.

Роберт Цой, отец легендарного музыканта раскритиковал идею Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«Не совсем понимаю, почему его заинтересовал именно этот период. Творческий период приходится на 80-90-е годы. Эти десять лет он более-менее творил. А остальное - это детство. Я считаю, что бессмысленно снимать такой фильм. Или это СМИ ошиблись с периодом, который он хочет показать», - сказал Роберт Цой.

Он добавил, что создатели будущей картины не обращались к нему по поводу съемок. «Я вообще сомневаюсь во всем этом. Тем более что какой-то художественный фильм, это что же - и артиста какого-то на его роль искать будут?», - удивился Роберт Цой, заявив, что не представляет, кто может сыграть его сына в кино.

Виктор Цой - основатель и солист российской группы «Кино», автор таких песен, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен» и «Последний герой». Первый дебютный альбом группы «Кино» под названием «45» вышел в 1982 году. Цой погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.

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