В Петербурге нарисовали граффити в честь 20-летия «Ленинграда». Ставшие уже легендарными «лабутены» появились во дворе около станции метро «Чернышевская».

Необычный подарок сделала художница Любовь Тюлькина, сообщает канал Лайф. В честь события музыканты отправятся в большой тур - афишу к нему уже сделали фанаты команды.

Кроме того, жена Сергея Шнурова Матильда к юбилею группы переиздаст книгу о группировке. Сейчас она собирает материалы, а журналист и музыкальный критик Максим Семеляк уже дописывает «правдивую и увлекательную историю». Предполагается, что книга также выйдет в 2017 году.

Ровно год назад появился видеоролик на песню «Экспонат» группы «Ленинград». За это время клип набрал более 100 млн просмотров на YouTube. Теперь о том, что такое лабутены, знают практически все россияне - в сети стали появляться многочисленные пародии на ролик.