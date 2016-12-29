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На лесах Михайловского театра появилась «заборная фреска»

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© Фото: mikhailovsky.ru

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Она позволяет петербуржцам заглянуть в загадочный мир театрального закулисья.

На лесах Михайловского театра, где сейчас проходит реставрация, появилась «заборная фреска». Она приоткрывает петербуржцам загадочный мир театрального закулисья. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Автором рисунка стал молодой художник из Нижнего Новгорода Андрей Оленёв, участник экспериментального объединения «Новое». По его замыслу, главным героем работы стал таинственный странник, возможно, волшебник, возможно, странствующий музыкант или поэт.

«Герой путешествует по маршруту, который стирает границы между обыденным городским ландшафтом и наполненным магией театральным миром», - говорится в сообщении театра.

Композиция на строительных заграждениях состоит из трех самостоятельных частей: они выходят на площадь Искусств, Инженерную улицу и набережную канала Грибоедова. У каждой из частей есть собственный сюжет, некоторые фрагменты росписи напоминают оконные проемы - и через эти окна можно заглянуть внутрь и подсмотреть какой-нибудь из театральных секретов. В композицию в том числе интегрированы и настоящие афишные стенды театра.

Монтаж композиции на строительные заграждения Михайловского театра будет идти в два этапа. Первый этап закончился 28 декабря. Продолжат монтировать оригинальный объект с 9 января.

В 2015 году Андрей Оленёв вошел в лонг-лист премии Кандинского в номинации «Молодой художник. Проект года». Также многократно участвовал в выставках и биеннале современного искусства, среди которых: II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера» в Москве и выставка «Вспомни завтра» в Петербурге.

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