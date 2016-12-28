Грифонов разберут для обследования прямо на Банковском мосту

Грифонов разберут для обследования перед реставрацией прямо на Банковском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Ранее в комитете заявляли, что крылатых львов уберут с моста 21 декабря. Сейчас же специалисты решили продлить обследование скульптур, чтобы не испортить их при демонтаже.

По их мнению, при демонтаже подъемным краном существует немалый риск повредить грифонов. Теперь львов предстоит разобрать, осмотреть и лишь тогда определиться с датой реставрации.

В КГИОП приняли решение более детально изучить исторические крепежные элементы. Чтобы разобрать скульптуры, необходимо разъединить абсолютно все крепления, а для этого их сначала нужно найти.

Реставраторы с помощью экспертной камеры с метровым зондом уже заглянули внутрь мифических существ - обнаружили монеты и записки, изучать их будут уже после демонтажа.

Пока же специалисты выяснили, что грифоны состоят из пяти частей, основание пьедестала – из двух, а сам пьедестал – монолитный. Некоторые части отсоединять друг от друга настолько сложно, что для этого сначала требуется вручную изготовить специальные ключи.

После демонтажа скульптур появится возможность исследовать и сам Банковский мост, который также нуждается в реставрации. Грифоны планируют вернуть на уже отреставрированный мост к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

По данным КГИОП, сейчас крылатые львы находятся в аварийном состоянии, раскрыты многие стыковочные швы. Консервационные работы, проведенные в 2008 году, лишь на время отложили необходимость комплексной реставрации памятников.