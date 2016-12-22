В Металлострое рядом с Моторолой появился граффити-портрет Героя России Прохоренко, погибшего при боях за Пальмиру. Об этом сообщается в группе "Вечерний Металлострой" в социальной сети "ВКонтакте".

Старший лейтенант Александр Прохоренко – военнослужащий Сил специальных операций Вооружённых сил Российской Федерации. Погиб 17 марта 2016 года при исполнении служебных обязанностей в ходе боев за Пальмиру. Указом президента посмертно ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Это последнее из трех граффити, которые планировалось разместить на подстанции у дома номер 21 по Железнодорожной улице. Первые два – портрет убитого 16 октября командира одного из подразделений ополчения ДНР Арсения Павлова, более известного как Моторола, и портрет Магомеда Нурбагандова, расстрелянного боевиками 10 июля этого года дагестанского лейтенанта полиции.

Фото: vk.com/vechmet