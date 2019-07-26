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Места Петербурга, где можно посмотреть классику кино

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© Фото: vk.com/lendoc

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В Петербурге, помимо огромных кинокомплексов, крутящих все популярные новинки во всех возможных форматах, также есть несколько мест, где можно пересмотреть любимый фильм на большом экране или найти в прокате что-то интересное.

«Аврора»

 

Первый кинотеатр Петербурга был открыт еще в 1913 году и назывался поначалу «Пикадилли». В репертуаре «Большого театра световых картин» шли немые киноленты. В 1932 году со сменой названия «Аврору» оборудовали аппаратурой для демонстрации звуковых фильмов.

Здесь представляли свои премьеры Алексей Балабанов, Александр Сокуров, Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов и многие другие известные режиссеры. Сейчас совместно с проектом «ИНОЕ КИНО» кинотеатр представляет на большом экране классику от «Касабланки» до «Матрицы», показывает творчество лучших мировых режиссёров от Федерико Феллини до Роберта Земекиса и Джеймса Кэмерона.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Невский проспект, дом 60

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:30

Фото: vk.com/avrora_cinema_spb
 

«Родина»

 

В 1917 году в здании на Манежной площади открылся синематограф «Splendid Palace», названный так за пышность убранства. Верхние этажи занимало Петроградское губернское кредитное общество, от которого остались знаменитые статуи грифонов под крышей.

В кинотеатре прошла премьера первого советского звукового фильма «Путёвка в жизнь». В конце 1945 года, после победы в Великой Отечественной войне, кинотеатр получил нынешнее имя – «Родина». Сейчас киноцентр проводит фестивали, показывает авторское некоммерческое, фестивальное, неигровое, анимационное кино.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Караванная улица, дом 12

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00

Фото: vk.com/kinorodinasp
 

Кино&Театр «Англетер»

 

Открылся в знаменитом отеле в 2013 году и успел стать местом, где собираются любители хорошего кино. Все фильмы демонстрируется на языке оригинала с субтитрами. Здесь в курсе достойных новинок из мира как кассового, так и авторского кино, а также анимации. В «Англетере» постоянно проходят спецпоказы классики и ретроспективы знаменитых режиссёров.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: отель «Англетер» – Малая Морская улица, дом 24

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:30

Фото: vk.com/angleterrecinema
 

«Синематека Матисс клуба»

 

Галерея Матисс специализируется на неофициальном и неформальном искусстве Ленинграда и Петербурга второй половины XX века. С 2008 года в арт-пространстве «Матисс» по выходным проходят показы классики мирового кинематографа, режиссёрские ретроспективы, различные тематические показы и презентации фильмов-призёров международных кинофестивалей. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Куратор проекта – Сергей Зимоглядов, арт-критик и знаменитый киновед.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Никольская площадь, 6

Когда: по субботам и воскресеньям, расписание в официальной группе

Фото: vk.com/sinematekamatiss
 

Киноклуб «Братья Люмьер»

 

Небольшой кинозал в арт-центре «Борей» существует с 2012 года, в его репертуар входят образцы качественного российского и мирового кино. Здесь можно бесплатно посмотреть редкие фильмы, которые позволят увидеть мир совершенно с другого ракурса, такое вот неоднозначное и нестандартное кино. На показ нужно приходить заранее, двери закрываются ровно в восемь вечера, не опаздывайте.

Помимо показа фильмов, здесь можно взять в прокат или купить редкие фильмы в формате DVD и VHS. Плюсом ко всему в клубе собираются любители кино, с которыми можно меняться дисками, ну, либо вместе искать что-то особенно редкое. В общем, если вам не хватает друзей по интересам, то вам точно сюда надо.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: галерея «Борей» – Литейный проспект, 58

Когда: по средам в 20:00
Фото: Instagram / @valentinker, @anny__hanny
 

Киноцентр «Ленфильм»

 

Это полностью модернизированный исторический кинозал, где демонстрируются новинки проката и картины из коллекции студии. В киноцентре проходят мастер-классы, фестивали, ретроспективы и различные проекты по популяризации хорошего кино и анимации.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Каменноостровский проспект, дом 10. Главный вход, через сквер, 3 этаж

Когда: ежедневно с 9:30 до 23:00

Фото: vk.com/kinocenter_lenfilm
 

Открытая киностудия «Лендок»

 

В архиве «Лендока» хранятся съёмки семьи Романовых, видеохроника блокадного Ленинграда и Второй мировой войны, а также вся кинохроника страны с 1957 года. На базе петербургской студии документальных фильмов с 2012 года работает культурный центр, в котором регулярно проходят кинопоказы, мастер-классы, концерты, театральные постановки и творческие встречи.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: набережная Крюкова канала, дом 12

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Фото: vk.com/lendoc
 

Ещё важное. Помимо специально оборудованных залов, в Петербурге в летнее время можно смотреть кино практически везде: на крышах, в парках и музеях. Также регулярно проводят открытые показы в «Новой Голландии», на крыше новой сцены Александрийского театра работает «Бесшумный» кинотеатр, а на Петроградке существует классический американский «Кинопаркинг».

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