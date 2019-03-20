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«Ленточка, обернутая вокруг бомбы»: в Петербурге открылась выставка Фриды Кало и Диего Риверы

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
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    Экспозиция рассказывает о любви, страсти, боли, отчаянии и стремлению жить, несмотря ни на что.

    В Музее Фаберже с 20 марта открылась новая выставка живописи и графики Фриды Кало и Диего Риверы. «Санкт-Петербург.ру» побывал в музее и рассказывает, почему вам тоже нужно туда сходить.

    Выставку назвали именем одной из самых знаменитых картин Фриды Viva la Vida, что переводится как «Да здравствует жизнь!» «Мы хотели бы показать историю любви, историю творчества самой знаменитой артистической супружеской пары XX века. Историю страсти и очень сложных отношений, развода и второго брака. Историю, на которою до сих пор с огромным интересом смотрит весь мир», – рассказал Владимир Сергеевич Воронченко, директор музея Фаберже.

    В течение двух месяцев все желающие смогут увидеть более 90 произведений Фриды Кало и Диего Риверы, от ранних до поздних. В это трудно поверить, но Петербург стал первым местом в мире, где художники выставляются вместе. Помимо их работ, вы сможете впервые увидеть оригиналы любовных писем Фриды из собрания Анн-Мари Спрингер, коллекционера любовных писем из Швейцарии. На выставку привезли даже сертификат второго брака Кало и Риверы, который был заключен в США.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    Масштабный выставочный проект Viva la Vida собран по различным частным коллекциям и музеям. В Мексике, на родине художников, все их работы являются национальным достоянием, что значительно осложняет вывоз за границу. Основу экспозиции составляли картины из собрания Музея Долорес Ольмедо в Мехико. В Петербурге представлены живопись и графика из частных собраний Европы и Латинской Америки, работы из собрания внука Диего Риверы Хуана Коронеля Риверы и галереи «Арвил». Также можно посмотреть на не публиковавшиеся ранее документы из российских государственных архивов.

    «Фрида – это ленточка, обернутая вокруг бомбы», – так основоположник сюрреализма Андре Бретон описал искусство и жизнь великой мексиканской художницы Фриды Кало. Действительно, большинство работ художницы – это попытка понять себя и мир, показать миру свою боль отчаянье и силу, желание жить и любить. Параллельно с работами Фриды на выставке в Петербурге идут работы Диего, и к центру зала они встречаются. Экспозицию дополняют фотографии и документальные фильмы.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    На открытии выставки побывала Норма Пенсадо Морено, посол Мексики в России. «Оба художника являются иконами мексиканского искусства. Каждый из них имеет свою особую ценность, но невозможно рассказать об одном, не упомянув ту связь, объединяющую их», – отметила она.

    Выставка проходит с 20 марта по 19 мая в Музее Фаберже на набережной реки Фонтанки, 21. Стоимость билетов в выходные и праздничные дни: обычный билет – 600 рублей, льготный – 300; в будние дни: 450 и 200 рублей соответственно.

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