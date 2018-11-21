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Эти синие пришельцы снова что-то затеяли: большой российский тур Blue Man Group стартовал в Петербурге

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
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    Легендарное шоу, в котором невероятным образом сочетаются искусство, музыка, юмор и современные технологии, впервые приехало в Россию. За 27 лет на представления блюменов посмотрели более 35 млн человек в 25 странах мира.

    Зал заливается смехом от очередной выходки блюменов, которые бросают через весь зал зефирки в рот друг другу. Внезапно на многочисленных экранах загорается сигнал тревоги, включается прожектор, и камера находит в зале двух опоздавших девушек, которые в темноте пытались пробраться к своим местам, ну а блюмены начинают распевать «you late, you late», и что шоу уже идет 20 минут. Девушки умирают со смеху! Зал аплодирует!

    В такой интерактивной атмосфере зрители просидели все 90 минут представления в Петербурге. Блюмены постоянно бродили по залу, периодически вытягивая на сцену зрителей, чтобы они приняли участие в очередной безумной затее синих пришельцев.

    Первое шоу Blue Man Group прошло в Нью-Йорке в 1991 году, оно построено на человеческих отношениях и связи между людьми. Три непонятных синих человека с детской любознательностью и наивностью исследуют окружающий мир и людей. Они подшучивают над нашими общими комплексами и напоминают нам, что все люди очень похожи.

    В представлении задействованы обыденные вещи: трубы ПВХ, попкорн, смартфоны и еще много того, что мы попросту не замечаем из-за рутины. Капитан блюменов, Барни Хаас говорит, что эти предметы вызывают отклик у всех и каждого и показывают, какие мы, люди, на самом деле странные. И вот эти вещи оказываются в руках у необычных синих персонажей, которые со всей степенью серьезности, уважения и абсурда исследуют их и нас как бесценные культурные артефакты.

    Помимо качественного юмора, со сцены слышна и отличная живая музыка. Блюмены играют на ПВХ трубах и разнообразных барабанах, а четыре профессиональных музыканта помогают им в шоу. Группа даже была номинирована на премию Grammy. В 2016 году Blue Man Group выпустили третий по счету студийный альбом. Группа принимала участие в записи саундтреков ко многим мультфильмам – например, «Ледниковый период», «ВАЛЛ-И», «Роботы» и «Побег из курятника» – и выступала с престижными оркестрами в США. Шоу наполнено современными технологиями, которые тесно вплетены в нашу жизнь: разнообразные камеры, двигающиеся экраны, огромные светящиеся шары и многое другое постоянно появляются на сцене и в зале.
    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    Само представление происходит на стыке жанров. Это одна из причин, почему блюмены не разговаривают. Они не произносят за все время шоу ни слова, за редким исключением импровизации. При этом каждый зритель чувствует некую связь с образом синего человека, будто в каждом из нас сидит такой любопытный ребенок, который смотрит на мир непредвзято и широко открытыми глазами. Ему не нужны слова. Отсюда и такое количество ярких цветов и красок. Шоу использует каждую неделю около 190 литров специально смешанной краски трех ярких цветов.

    Конец представления представляет из себя кульминацию праздника. По залу разлетаются яркие ленты салютов, сидящие перекидывают огромные светящиеся воздушные шары, а артисты прощаются со зрителями. Но шоу не кончается даже вне зала – блюмены выходят в фойе и фотографируются с фанатами все в той же удивительной манере безмолвного изучения мира вокруг.

    Стационарные шоу Blue Man Group можно увидеть в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Бостоне, Чикаго, Орландо и Берлине.

    Российская премьера шоу состоялась в Петербурге 20 ноября. Блюмены ждут жителей и гостей Северной столицы в спорткомплексе «Юбилейный» 21, 23, 24 и 25 ноября. Далее шоу поедет в Москву (выступления с 28 ноября), Казань (выступления с 12 декабря) и Тольятти (выступления с 21 декабря).

    Новый год группа встретит в Екатеринбурге (шоу будет выступать с 27 декабря). В Перми Blue Man Group можно увидеть с 11 января 2019 года, а в Ярославле – с 18 января 2019 года. Тур по России завершится в Краснодаре – выступления с 25 января 2019 года.
    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

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