23 магических грузовика Cirque du Soleil, или что привез в Петербург самый известный цирк в мире

В Петербург вновь приехал всемирно известный цирк Cirque du Soleil. На этот раз канадские артисты привезли в Россию историю о чудесном и загадочном мире насекомых, которая называется OVO.

Cirque du Soleil переезжает с места на место каждую неделю. На очереди Москва, Казань, Тольятти, Екатеринбург и Сочи. Всего в нашей стране цирк будет до конца июля. «Санкт-Петербург.ру» одним глазом заглянул на кулисы этого невероятного большого механизма.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

За день до премьеры у Ледовой арены припарковались 23 грузовика с оборудованием. Сразу после этого в жестком графике – всего за 13 часов – были смонтированы сцена, свет и звук. За кулисами появились и прачечная, где костюмы, сшитые вручную, моются после каждого шоу, и тренажерный зал, и гримерки, и костюмерная.

Ледовая арена гостеприимно поделилась помещениями для всего необходимого, таинственный мир OVO захватил каждый уголок, а чтобы не заблудиться в этих «зарослях», на всех дверях появились стикеры с обозначениями.

В день выступления артисты с раннего утра отрабатывают свои номера, специалисты проверяют все оборудование и настраивают аппаратуру. У каждого сотрудника Cirque du Soleil четкий график и обязанности. Команда из 100 человек, путешествующих по России, слаженно трудится, как пчелиный улей.

Фото: Евгений Рубин / «Санкт-Петербург.ру»

В зависимости от номера репетиция на сцене занимает от 15 минут до часа. Вокруг слышны и английский, и китайский, и даже русский языки. Каждая мелочь скрупулезно настраивается и проверяется. Технические специалисты знают шоу наизусть, если что-то идет не по плану или возникают непреодолимые трудности, всегда могут перестроить шоу или поставить запасной номер.

Специально для артистов за кулисами выстроен огромный тренажер, не уступающий по красоте оборудованию на сцене. На тренажере могут заниматься много людей одновременно. Тут же поставлен диван для расслабления и экран, чтобы следить за происходящим на сцене во время выступления.

Даже звук на площадке полностью живой, в записи используют только пару отдельных фрагментов. За декорациями сделаны экраны, по которым музыканты подстраиваются к происходящему на сцене и могут подыграть, если что-то пойдет не так. Пение и звуки инструментов органично вплетены в шоу, чтобы зритель моментально перенесся из пока что серого и холодного Петербурга в солнечный и жизнерадостный мир OVO.

Фото: Евгений Рубин / «Санкт-Петербург.ру»

Если кто-то из артистов плохо себя чувствует, в групповом номере есть запасные схемы выступления, а сольный номер может быть заменен без видимых проблем даже в процессе шоу. Артисты учатся делать и другие номера, чтобы заменить выбывшего коллегу. Коллектив молодой, средний возраст 23-25 лет, но есть и те, кому уже за 40. Среди артистов представители 20 стран, в том числе и русскоязычные. Например, Михаил Костянов, исполняет роль сверчка.

Всего в шоу задействованы 50 артистов и 50 работников цирка, среди которых 25 технических специалистов, четыре костюмера, два физиотерапевта, три тренера и один ит-специалист. Так как команда постоянно находится в пути, то большинство форс-мажорных ситуаций пытаются предугадать и устранить заранее. Например, каждую неделю проводятся тренинги на случай чрезвычайной ситуации. Каждый костюм можно починить прямо на месте, но на всякий случай все они имеют дубликаты.

«Я родом из Ставрополя, с детства была мечта попасть за кулисы цирка, и вот по завершении карьеры я самостоятельно подал заявку в Cirque du Soleil и теперь работаю в нем. Даже не зная английского языка, адаптироваться было достаточно просто, в том числе и благодаря помощи других участников», – рассказал «Санкт-Петербург.ру» Михаил Костянов.

До цирка он был спортсменом, выступал на батуте и дорожке, является мастером спорта международного класса, чемпион Европы. В команде Cirque du Soleil все артисты титулованы, есть чемпион мира, у всех большое спортивное прошлое. Многие были знакомы и до цирка, поэтому атмосфера крайне дружеская и домашняя.

Cirque du Soleil имеет огромную базу артистов, проводит периодические открытые и закрытые кастинги для шоу, но даже если вы не спортсмен, то можете отправить цирку заявку и рассказ о себе. Вначале новичок репетирует несколько недель в Монреале, после этого он уже ездит с шоу и репетирует несколько недель вместе со всеми. Только после отработки всех нюансов новенького ставят в шоу.

Фото: Евгений Рубин / «Санкт-Петербург.ру»

Шоу OVO – это история о том, как жуки, бабочки и муравьи мирно живут вместе, однако неожиданно к ним в колонию наведывается иностранец, жук, не говорящий на их языке, лишь «Вау, бэйба». Мало того, что он приносит с собой огромное яйцо, которое называет OVO, он еще и влюбляется в божью коровку.

Предводитель насекомых, Мастер Флипо, неодобрительно ведет себя по отношению к незваному гостю, они то дерутся на шпагах, то вместо хохочут. Несчастному влюбленному жуку предстоит не только завоевать сердце божьей коровки, но и найти общий язык с ее друзьями. Мир насекомых получился невероятно красивый и невероятно сложный.

Например, муравьи в группах переносят еду и поднимают огромный вес, поэтому в шоу есть номер с красными муравьями, жонглирующими большими кусками киви и кукурузы. Сверчки умеют прыгать на высоту в 30 раз превышающую собственный рост, из этого факта сделали колоссальный номер с батутами, где акробаты летают между полом и стенами сцены. Зрителю точно запомнится номер с серебристым пауком, балансирующим на свободной проволоке, выступающей в роли паутины, по которой пауки действительно ходят в жизни. Однако, несмотря на разнообразие трюков, Cirque du Soleil – это в первую очередь про любовь.

В Петербурге Cirque du Soleil пробудет до 5 мая включительно. Шоу можно посмотреть и в других городах России: в Москве с 8 по 20 мая, в Казани с 23 по 27 мая, в Тольятти с 30 мая по 3 июня, в Екатеринбурге с 6 по 10 июня и в Сочи с 10 по 29 июля.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»