ВТБ поддержал выставку Центра Михаила Шемякина «Лестница в сознании, быту и искусстве». Выставочный проект, основанный на полувековом исследовании Михаила Шемякина «Воображаемый музей», продлится с 14 мая по 29 сентября. Генеральный спонсор выставки – банк ВТБ.

Экспозиция включает 700 изображений, знакомящих с образом лестницы в произведениях разных мастеров от древнейших времен до наших дней. Помимо основной программы в Центре пройдут тематические выставки современных художников, лекции ведущих специалистов в разных областях искусства и междисциплинарная конференция «Лестница в сознании, быту и искусстве».

Научное исследование «Воображаемый музей» – это «визуальный учебник» по истории мирового искусства, насчитывающий более сотни тем и занимающий более 1000 кв. м.

«Банк ВТБ стал генеральным спонсором целой серии выставок в Центре Михаила Шемякина, и это интересный и важный опыт для нас. Мы рады, что оказались причастны к такой сложной и кропотливой работе Центра. Выставка “Лестница в сознании, быту и искусстве” стала вторым проектом из серии “Воображаемый музей”, который мы поддержали», – отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

График работы Центра Михаила Шемякина: со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00, понедельник – выходной. 19 мая Центр Шемякина начинает работу в 18:00 в связи с проведением «Ночи музеев».