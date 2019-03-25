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При поддержке банка ВТБ на экраны выходит сериал «Годунов. Продолжение»

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© Фото: Instagram / @s_bezrukov
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    Главные роли исполнили Сергей Безруков, Светлана Ходченкова, Владимир Стеклов и другие.

    На телеканале «Россия 1» 25 марта в 21:00 состоится премьера второго сезона исторического сериала «Годунов. Продолжение». Это масштабный проект об одном из самых сложных и противоречивых периодов в истории российского государства. Генеральным спонсором телесериалов «Годунов» и «Годунов. Продолжение» выступил банк ВТБ.

    Главные роли исполнили Сергей Безруков, Светлана Ходченкова, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Александр Устюгов, Анна Михалкова, Андрей Мерзликин, Анна Ковальчук, Ирина Пегова. Специально отстроенная деревянная Москва XVI века, тысячи воссозданных со скрупулёзной точностью костюмов, венцы и перстни, восковые таблички, кареты, сани и еще сотни деталей помогают зрителям окунуться в атмосферу настоящего русского Средневековья.

    «Начинаются времена переворотов, тревог и больших потрясений. Крушение власти, политические игры, волна самозванства, народные восстания… “Продолжение” откроет одну из самых волнующих, трагичных и напряженных страниц истории», – поделился своими мыслями о проекте Сергей Безруков, исполнитель роли Бориса Годунова.

    «Сериал “Годунов” получил множество положительных отзывов, и мы уверены, что продолжение телефильма также ждет успех. Сериал славится не только выдающимся актерским составом и творческой командой в целом, но и грандиозной работой костюмеров, гримеров, бутафоров, которые смогли воссоздать атмосферу того времени», – отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

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