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ALEKSEEV зажег над Петербургом «Пьяное солнце» (ФОТО)

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© Фото: Ксения Чепига / «Санкт-Петербург.ру»
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    С Большим сольным шоу в ДК Ленсовета выступил исполнитель хита «Пьяное солнце».

    Исполнитель с уникальным голосом ALEKSEEV выступил в Петербурге с первым Большим сольным концертом. Что символично, концерт состоялся 1 октября – в Международный день музыки.

    Только за первый год своего творческого пути ALEKSEEV сумел с легкостью занять верхние строчки радио-чартов, получить все знаковые музыкальные награды СНГ, дать больше 200 аншлаговых концертов в Израиле, Молдове, Азербайджане, Эстонии, Беларуси, Латвии, Германии, Турции и других странах. Сейчас, спустя три года, география выступлений артиста насчитывает более 20 стран, а количество поклонников по всему миру превышает сотни тысяч.

    В Петербурге триумфатор в номинации «Прорыв года» по версии престижной музыкальной премии МУЗ-ТВ, обладатель платинового сингла на iTunes, певец ALEKSEEV выступил на сцене ДК имени Ленсовета. Голос артиста звучал в обрамлении оркестра из акустики, струнного квартета и перкуссии.

    Петербург принял исполнителя тепло. В зале ДК Ленсовета, вместительностью 2400 человек, практически не было свободных мест. Публика подпевала и громким хитам - «Пьяное солнце», «Чувствую душой», «Океанами стали», «Снов осколки», и менее известным песням из дебютного альбома украинского поп-исполнителя. Сюрпризом для гостей вечера стало исполнение песни, которая ранее не была презентована слушателям. Чтобы спеть любимые всеми хиты в танцевальных аранжировках, ALEKSEEV вышел на бис, чем настолько разгорячил зрителей, что они превратили зал ДК Ленсовета в танцпол.

    «Сегодня был концерт-диалог со зрителем, с самой первой песни я чувствовал, что он получился, - признался артист на пресс-конференции после выступления. - Чтобы твоя музыка получала отклик, нужно много стараться и постоянно расти. Каждый мой день проходит в выполнении каких-либо задач. У меня нет выходных – я не хвастаюсь этим, я говорю, что только тот человек, который будет жить так, просыпаться ночью от новой идеи, сможет остаться на волне – это правда очень тяжело и долго. Быстро можно уйти только на второй план, чтобы оставаться на волне, нужно много работать. Я надеюсь, моя карьера закончится только тогда, когда я уже не смогу встать с кровати».

    Фото: Ксения Чепига / «Санкт-Петербург.ру»

    ALEKSEEV также признался журналистам, что хотел бы выступить вместе с виртуозом Джими Хендриксом, однако этой его мечте уже не суждено сбыться. Так же, как и спеть с Михеем. Однако дуэт с Фаррелом Уильямсом или Дажередом Лето, чье творчество также отметил ALEKSEEV, вполне возможны – фанатам остается только с нетерпением ждать.

    К тому же, певец отметил, что, в основном, слушает иностранных исполнителей: «Я большой фанат творчества именно англоязычных исполнителей, и не стесняюсь этого. Как было бы здорово петь где-то для носителей языка – это новый вызов. Всегда хочется, чтобы география выступлений становилась шире».

    В Петербурге украинский певец уже в пятый раз, однако посмотреть на город пока удается лишь из окна экскурсионного автобуса. «К сожалению, не располагаю большим количеством времени, чтобы просто прогуляться по городу, но надеюсь, что в скором времени я исправлю это. Когда я приезжаю сюда, вижу эти здания, чувствую эту атмосферу, этот дух, я понимаю, что это невероятный город. Есть такие города, которые ты любишь, хочешь в них возвращаться. Для меня это, в первую очередь, Одесса и, конечно, Петербург», - отметил ALEKSEEV.

    Пока прогулке он предпочел встречу с двоюродным братом, который живет в Северной столице: «В Питере я уже не первый раз, здесь живет двоюродный брат, с которым, к сожалению, редко общаемся вживую, поэтому сегодня я в предвкушении встречи».

    А преданные поклонники - в предвкушении новой встречи со своим кумиром, к тому же ALEKSEEV, поблагодарив всех за теплую встречу, пообещал вернуться еще не раз.

    Пока на очереди шоу в других больших городах Европы и СНГ - артист отправляется в международное турне: 26 октября ALEKSEEV выступит в Минске, а 10 ноября – в Москве.

     

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