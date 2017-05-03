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Изучаем ЗОЖ со всех ракурсов: пятерка бестселлеров от издательства «Питер»

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© Фото: WallpapersCraft.ru

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Наше здоровье, психоэмоциональное состояние и даже социальное благополучие во многом зависит от образа жизни. Чтобы понять это, не стоит доходить до крайностей, проверяя эту взаимосвязь на собственном примере. «Санкт-Петербург.ру» и издательский дом «Питер» представляют пятерку самых популярных книг, посвященных здоровому образу жизни.

Столь модным сегодня направлением ЗОЖ одинаково интересуются и мужчины, и женщины самого разного возраста. В нашей подборке каждый найдет книгу по вкусу и потребностям. Читайте, изучайте, меняйтесь в лучшую сторону и помните, что никогда не поздно начать жизнь с нового листа, ну или хотя бы с новой страницы!

М. Грегер

Не сдохни! Еда в борьбе за жизнь

 

Питание и образ жизни, как показывают исследования, важнее таблеток и скальпеля хирурга. Преждевременной смерти можно избежать, если скорректировать свои пищевые пристрастия и образ жизни.

Врачи героически борются с серьезными и хроническими болезнями, но ничего не могут сделать для их профилактики. Миллионы людей ежегодно умирают от 15 основных заболеваний. Следуйте советам доктора Грегера и узнаете, какие продукты нужно ввести в свой рацион именно вам и как изменить образ жизни, чтобы жить дольше.

 

 

 

Р. Чаткан

Жизнь кишечника. Борьба за бактерии

 

Знаменитый гастроэнтеролог Робин Чаткан в своей новой книге описывает удивительный внутренний мир человека.

Целая жизнь уходит на то, чтобы накопить в кишечнике триллионы бактерий, и всего один курс антибиотиков может устроить настоящий фармагеддон. Нарушить наш хрупкий внутренний микробиологический мир может все что угодно: пища, вода, вещи, которые используем, лекарства, которые нам прописали. Но для того чтобы сохранить его, достаточно придерживаться несложных правил: беречь и правильно кормить ваш внутренний мир.

 

 

 

П. Уэйд

Тренировочная зона. Секретная система физических тренировок

 

Эта книга — квинтэссенция знания о физической культуре, методах тренировок, здоровье и красоте. Она повествует об истории возникновения методов развития силы человека и их значении и представляет собой поэтапную систему развития физических способностей, с детальным описанием упражнений и графиками их выполнения.

О чем эта книга? О свободе. О выживании. О человечности. Она написана бывшим заключенным, человеком, лишенным всего, кроме своего тела и души, и решившим несмотря ни на что развиваться и обрести личную свободу. Свободу сильного тела и крепкого духа.

 

 

 

Р. Кавашима

Тренируй свою память. Японская система сохранения здоровья мозга

 

Вы замечаете, что стали забывчивы? Вы не можете реагировать так быстро, как раньше? Ученый с мировым именем, автор бестселлеров «Японская система развития интеллекта и памяти» и «Тренируй свой мозг» Рюта Кавашима раскроет секреты, как сохранить память и интеллект активными, а мозг молодым. Проверьте возраст своего мозга и начните тренировки по его развитию прямо сейчас!

 

 

 

 

 

Т. Ханна

Искусство не стареть (pocket)

 

Напрасно многие неприятности с годами мы воспринимаем как неизбежность: боли в спине, в ногах, в суставах, хроническая утомляемость и даже гипертония — вовсе не удел пожилых.

Это с успехом доказал талантливый американский специалист Томас Ханна — основатель института соматических исследований и автор данной книги. Секрет популярности его системы — в высокой эффективности и доступности каждому. Вы убедитесь в этом сами, освоив несложную программу специальных соматических упражнений. Уделяя им совсем немного времени, вы сможете избавиться от целого ряда болезней и наслаждаться прекрасным самочувствием и гибкостью тела в 30, в 60 и даже в 90 лет. К тому же книга в удобном формате pocket!

 

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