В Ленобласти появились викинги

В Ленинградской области в связи с появлением нового речного туристического маршрута появится деревянный корабль викингов, который называется драккар. Судно выглядит как длинный, тонкий, с высоко поднятыми носом и кормой корабль. Благодаря этому кораблю викингов, на нем можно будет проплыть по всей реке Волхов и любоваться красотами города и природой. Управлять этим кораблем будут сами северные войны.

Так посетители смогут полюбоваться Староладожской крепостью, которая находится на берегу реки Волхов с городе Старая Ладога, а также древние курганы — погребальные памятники которые находятся на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды.