Выборгский крендель зарегистрировали как бренд Ленобласти

По информации, поступившей от пресс-службы правительства региона, «Выборгский крендель» и «Ивангородская минога» были зарегистрированы в качестве регионального бренда Ленинградской области Роспатентом.

Сообщается, что товары были внесены в госреестр НМПТ. Перед этим были предоставлены доказательства экспертов о том, что выборгский крендель и ивангородская минога – это не разработки маркетологов, а товары, которые являются характерными лишь для мест, в которых производятся.

Кроме того, в настоящее время в Ленинградской области осуществляется подготовка документов с целью регистрации еще двух будущих региональных брендов. Брендами Ленинградской области вскоре станут Волховская и Шугозерская росписи.