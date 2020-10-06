Несмотря на ситуацию с вирусом в Петербурге пройдет выставка

В субботу, 24 октября, откроется выставка «Город как субъективность художника». Данное мероприятие пройдет в выставочном зале Государственного Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга. Данная выставка пройдет несмотря на ограничения из-за COVID-19.

Данный проект создали издатель и коллекционер Тимофей Марков и художник и арт-куратор Алексей Парыгин. В нем приняли участие 35 художников из разных городов. Все они яркие представители направления книги художника, и корифеи русского современного искусства.

Тема города была решена каждым художником по-своему. Город из этого проекта превратился во множество разных вариантов ее использования.

Около двух лет понадобилось для создания этого проекта.