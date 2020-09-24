В Петербурге появится памятник Блоку

24 сентября, в четверг, состоялось заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, в ходе которого приняли решение о принятии за основу законопроект, предлагающий разместить произведения монументального искусства. Так, памятник Александру Блоку предположительно появится на лице Декабристов. Также планируется к рассмотрению вопрос о том, чтобы памятник адмиралу Ушакову разместили на площади Труда. Об этом сообщается в пресс-службе ЗакСа.

Напомним, ранее комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга планирует создать возможность для беспрепятственного нанесения граффити.