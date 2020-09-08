Зрителям запретили вручать цветы артистам БДТ

В БДТ имени Товстоногова начали действовать очередные ограничения в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции. По требованию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека теперь букеты цветов в подарок артистам зрители могут передать лишь через сотрудников театра, а не из рук в руки, как это было раньше.

Соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра позволит сохранить спектакли в репертуаре театра и обеспечит безопасность здоровья артистов Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.