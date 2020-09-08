Молодежный коворкинг открылся в Ленобласти

Сегодня, во вторник, 8 сентября, в городе Волхове, входящем в состав Ленинградской области, прошло торжественное открытие молодежного коворкинг-центра «Параграф». На организацию было выделено почти 5 миллионов рублей.

На церемонии побывал Николай Емельянов, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.

Новая организация разместилась в Культурно-информационном центре имени А.С. Пушкина. Предполагается, что центр поможет раскрыть потенциал юным жителям Волховского района и приобщит их к культуре. На данный момент поддержка молодежи является ключевым направлением для 47-ого региона.