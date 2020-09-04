В ночь с 4 на 5 сентября Дворцовый мост разведут под музыку из советских фильмов

В Смольном сообщили, что акция «Поющие мосты» начнется в ночь с 4 на 5 сентября в 01.10. В этот раз Дворцовый мост разведут под музыку из фильмов «Служебный роман», «Берегись автомобиля», а также «Я шагаю по Москве» и «Человек-амфибия». Шоу устроят в честь композитора Андрея Петрова, при этом музыкальные темы из кинокартин будут играть только отрывками.

2 сентября Петров мог бы отметить юбилей, 90 лет со дня рождения. Композитор умер в 2006 году в Петербурге. За свою карьеру он написал музыку для множества советских фильмов. Так, его музыкальные идеи звучат в таких картинах, как «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Настя» и «Батальоны просят огня».