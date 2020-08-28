«Лунтик» стал объектом судебного разбирательства

Анимационная студия «Мельница» из Санкт-Петербурга подала в суд на предпринимателя из Одессы Александра Диденко по поводу «Лунтика». Причиной судебного разбирательства стало нарушение авторских прав. Студия считает, что предприниматель незаконно использовал образ «Лунтика». Иск был зарегистрирован в суде 25 августа. Об этом сообщила «Украинская служба информации».

Предприниматель Александр Диденко продавал картон, на котором были изображены герои мультфильма «Лунтик и его друзья», не получив на это согласия авторов. Студия «Мельница» хочет взыскать 93 тысячи гривен (около 254,8 тысяч рублей).