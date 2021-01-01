Россиян не устроили итоги шоу "Голос"

Итоги девятого сезона «Голоса» показались многим зрителям неправильными. Пользователи выразили мнение в комментариях под видеозаписью выступления победительницы программы Яны Габбасовой на YouTube.

«Как люди голосуют, не впечатляет нисколько, так себе певичка. Закройте этот продажный проект», «Ужас, несчастная безголосая, Первый канал идет семимильными шагами назад в 80-е, эта Яна проплаченная каким-нибудь нефтебароном это же очевидно», — считают зрители.

По их мнению, Олег Аккуратов, также прошедший в финал, больше заслуживает победы.

Конечно, есть мнения и в пользу Габбасовой, кто считает ее победу заслуженной.

По итогам проекта, Яна набрала 51,1% голосов телезрителей.