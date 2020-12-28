В центре Петербурга появился светящийся айсберг

В Санкт-Петербурге установили светящийся «айсберг». Арт-объект ArtAntarctica расположен на площади Труда рядом с Центральным военно-морским музеем и Новой Голландией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки.

Проект посвящен 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками. Его создали участники команды «Музейная линия» центрального выставочного зала «Манеж».

Объект сделан из стекла, на его поверхностях будет проецироваться мэппинг-инсталляция, посвященная открытию и исследованию Антарктиды, роли Петербурга и его жителей в путешествиях к этому материку. Трансляция видео будет вестись изнутри «айсберга».

Увидеть видеоарт смогут все желающие - по вечерам каждый день до 12 января 2021 года.

Как писал Санкт-Петербург.ру, музеи, выставки и концертные площадки в праздники будут закрыты по решению властей, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом в северной столице. Бары и рестораны в праздники будут работать с ограничениями, а на Новый год и вовсе будут закрыты.