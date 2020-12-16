Михайловский театр решил устроить онлайн-показ "Щелкунчика"

Михайловский театр решил показать новогодний балет «Щелкунчик» 31 декабря в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Решение было принято в связи с ограничениями против коронавируса. Показ состоится на YouTube-канале театра 31 декабря.

Сообщается об изменениях в репертуаре, которые произошли из-за новых ограничений. Так, с 19 по 30 декабря все дневные постановки отменены. Вечерние спектакли до 29 декабря будут идти согласно афише. Гала-концерт с 31 декабря перенесли на 13 января.



Как писал Санкт-Петербург.ру, с 30 декабря по 3 января не будут работать кафе и рестораны. Также власти ввели запрет на посещение музеев, театров, концертов и других организаций исполнительных искусств. Запрет продлится с 30 декабря по 10 января. Представители театров обращались в Смольный с просьбой смягчить запрет, однако ответа от властей не получили.