ДДТ сняла клип про 2020 год в Мурино

Российская рок-группа ДДТ опубликовала клип, снятый на песню «2020» в Мурино. Видео доступно в официальной группе ДДТ «ВКонтакте» и на YouTube-канале.

Сначала песне хотели дать название «Лето», однако в свете текущих событий группа решила назвать ее в честь 20-го года.

Ролик снимали в студии ДДТ и на территории стройкомплекса «Десяткино 2.0».

Юрий Шевчук отметил, что песня о тяжелом годе, однако впереди надежда и оптимизм.