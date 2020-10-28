Для уличных музыкантов хотят ввести налог

Чиновники предложили ввести налоги для уличных музыкантов. Как пишут "Невские новости", инициативу озвучили на заседании рабочей группы по легализации уличных музыкантов, в котором участвовали представители городских комитетов, жители нескольких районов и артисты.

Предложение поддержало большинство присутствующих.

Также обсуждался допустимый уровень шума и расположение музыкантов вблизи жилых домов.



Музыканты попросили группу не спешить с направлением пожеланий и предложений депутату Денису Четырбоку.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", закон о деятельности уличных музыкантов начали разрабатывать в сентябре. Он направлен на легализацию деятельности артистов и не является попыткой регулировать содержание творчества.