На реставрацию консерватории в Петербурге выделят 1 млрд рублей

Министерство культуры РФ выделит 1 млрд рублей на первоочередные работы по реставрации и ремонту консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, передает "Интерфакс".

Средства будут поступать в 2020-2021 гг.

Предыдущие подрядчики допустили в работе ряд нарушений, которые Чернышенко назвал "вандализмом". Вице-премьер проинспектировал здание и отметил, что работы в нем могут продолжаться, так как проверка теплового контура показала, что здание обеспечено теплом. Теперь за реконструкцией будет следить Минстрой.

Работы, связанные с оборудованием сцены, акустикой будут обсуждаться с Валерием Гергиевым, уточнил Чернышенко.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин обратил внимание Смольного на реставрацию петербургской консерватории. По словам главы государства, нынешняя ситуация с ремонтом здания скоро "превратится в беду".

В тот же день Следственный комитет задержал в Петербурге гендиректора ООО "Меандр" Елену Завадскую и бывшего бенефициара компании Евгения Ярмоша, которые участвовали в реставрации консерватории. Здание находится в лесах с 2014 года.