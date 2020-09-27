Неработающие котельные Петербурга переделают в общественные пространства

Смольный передаст под общественные пространства участки внутри жилых кварталов, где сейчас размещены старые котельные (50-70-х). Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе объезда города.

По его словам, старые котельные необходимо реконструировать, а в случае плачевного состояния - ликвидировать.

Губернатор указал, что централизованные источники тепла помогут городу сэкономить до 25%.

Смольный вернулся к идее создания единой теплосетевой компании, писал "ДП". Власти намерены создать единую теплосетевую компанию.

В городе на Неве, отметим, полным ходом идет подключение социальных учреждений и впоследствии жилых домов к теплу.