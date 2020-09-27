Петербургский пианист опять побил свой рекорд

Петербургский пианист Руслан Ишдавлетов установил мировой рекорд по беспрерывной импровизации на фортепиано. Он играл с вечера пятницы до полудня воскресенья 50 часов подряд и превзошел собственный рекорд почти на восемь часов, сообщает РИА Новости.

Руслан не употреблял энергетические и другие напитки, чтобы взбодриться.

Музыкант сообщил, что после марафона его организм истощен, но в целом он чувствует себя хорошо. Новый рекорд он пока устанавливать не собирается.

Прошлый его рекорд - 42 часа - был установлен не так давно.

Рекордсмен не является профессиональным пианистом — он работает мясником.