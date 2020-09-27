Художник нарисовал ироничные гербы районов Петербурга

Петербургский художник и иллюстратор Илья Тихомиров создал гербы городских районов. Свои шутливые работы он показал в группе «ВКонтакте».

Серия ироничных картинок появилась в паблике в воскресенье, 27 сентября.

По замыслу художника, на гербе Фрунзенского района изображены креветка и краб, на гербе Приморского – чайка и «Лахта Центр».

Василеостровский район представлен как «Остров сокровищ».

Также у районов, как и полагается в геральдике, есть свои девизы: у Красносельского – «Ни к селу ни к городу», а у Московского – «Как у людей».

Илья Тихомиров известен, как автор проектов «Метро в картинках», «Петербургский зодиак» и др.