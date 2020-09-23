Путин предупредил петербуржцев о возможной беде

Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед сенаторами призвал власти Санкт-Петербурга завершить реконструкцию консерватории.
По его словам, реконструкция и ремонт здания - своевременная идея, однако она может превратиться "в беду".
Путин обратил внимание представителей города Санкт-Петербурга на эту проблему.
Между тем, президент считает, что прямой ответственности за этот долгострой нынешние власти не несут, так как недавно работают.
Однако вопрос необходимо решить, подчеркнул Путин.