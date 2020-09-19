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"Нео" рассказал о деталях новой "Матрицы"

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© Фото: pixabay.com

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Актер Киану Ривз признался, что главным мотивом фильма станет любовь.

Актер Киану Ривз раскрыл некоторые подробности новой части «Матрицы» (режиссер Лана Вачовски). Съемки фильма уже начались, четвертая часть выйдет в конце марта 2022 года.

По слова актера, это будет история любви. Во время съемок команда пытается "сотворить магию", сказал Ривз, исполнитель главной роли - Нео.

Новая часть фильма не будет приквелом.

Последняя часть франшизы "Матрица. Революция" вышла в 2003 год. Четвертый фильм будет ее продолжением.

Работу над "Матрицей-4", как и над многими другими картинами, переносили из-за пандемии коронавируса.

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